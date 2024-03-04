Изменение климата обошлось лыжной индустрии США в миллиарды долларов

Новое исследование показало, что горнолыжные курорты США потеряли 5 миллиардов долларов с 2000 по 2019 год в результате изменения климата и могут терять около 1 миллиарда долларов ежегодно в 2050-х годах в зависимости от того, насколько быстро будет повышаться температура, сообщает «phys.