Оплату сверхурочной работы в России с сентября будут производить по-новому

Если работник задержался по своей инициативе - это не будет считаться сверхурочкой С начала сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.