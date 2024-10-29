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Стоимость билетов на «Щелкунчика» в НОВАТе взлетела до 35 000 рублей

Стоимость билетов на «Щелкунчика» в НОВАТе взлетела до 35 000 рублей

Балет «Щелкунчик» начнут показывать в НОВАТе в декабре. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) ранее сообщил о старте продаж билетов на балет «Щелкунчик» на 31 декабря и 6,7,8 января.

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