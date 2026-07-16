Кувейт: иранские власти заявили, что в утренние часы по местному времени они нанесли удары по центру спутниковой связи, радиолокационной системе раннего предупреждения и скоплению американских солдат на авиабазе Али-аль-Салем в мухафазе Аль-Джахра, а также по военному пирсу США в порту Шуайба в мухафазе Аль-Ахмади в ходе комбинированной операции беспилотников и ракет.