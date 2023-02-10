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Глава МВД раскрывает подробности. Что имел в виду Зеленский в своих заявлениях

Министр внутренних дел Ана Ревенко отметила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет дестабилизировать политическую ситуацию и изменить европейский курс Республики Молдова, не является абсолютной новинкой.

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