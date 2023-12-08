Сапёры России предотвратили попытку продвижения ВСУ на Запорожье

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, каких успехов подразделениям Вооружённых сил удалось добиться в рамках проведения сражений на Запорожском участке линии боевого соприкосновения.
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