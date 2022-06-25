Чем выгодно отличаются «ободранные» Lada Niva от Lada Granta Classic'22? Новые подробности

АвтоВАЗ рассказал интересную легенду и сообщил варианты названий легендарного внедорожника Lada Niva Инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» опубликовал интересную информацию о том, чем выгодно отличаются антикризисные Lada Niva от Lada Granta Classic'22.
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