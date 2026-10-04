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20 Best Adult Swim Shows Ever Made, Ranked

20 Best Adult Swim Shows Ever Made, Ranked

Cartoon Network's Adult Swim block has been home to several great TV shows over the years, and these are the very best that fans should check out.

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