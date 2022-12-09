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Нидерланды отыгрались в матче с Аргентиной, уступая 0:2 к 83-й. Вегорст сделал дубль, сравняв на 101-й

Нидерланды отыгрались в матче с Аргентиной, уступая 0:2 к 83-й. Вегорст сделал дубль, сравняв на 101-й

Сборная Нидерландов совершила камбэк в матче с Аргентиной на ЧМ-2022. К 83-й минуте команда Луи ван Гала проигрывала со счетом 0:2 после голов Науэля Молины и Лионеля Месси.

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