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Царьград

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Суд отклонил требования ФНС к челябинской фирме «Глобус» на 3,9 млн

Суд отклонил требования ФНС к челябинской фирме «Глобус» на 3,9 млн

Челябинский арбитраж отказал налоговой службе Башкортостана во включении в реестр кредиторов ПКФ «Глобус», поскольку долг был погашен в ходе разбирательства, а 10 ноября суд рассмотрит требования новых заявителей — компаний «Энерготрейд» и «Долерит».

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