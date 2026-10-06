Суд отклонил требования ФНС к челябинской фирме «Глобус» на 3,9 млн

Челябинский арбитраж отказал налоговой службе Башкортостана во включении в реестр кредиторов ПКФ «Глобус», поскольку долг был погашен в ходе разбирательства, а 10 ноября суд рассмотрит требования новых заявителей — компаний «Энерготрейд» и «Долерит».