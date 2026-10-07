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Аргументы недели

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Южноуральцы могут проголосовать за победу фильма о пещерах в национальной премии

Южноуральцы могут проголосовать за победу фильма о пещерах в национальной премии

Документалка «Пещерный град» прошла на этап народного голосования в конкурсе «Хрустальный компас». Серьезный образовательный проект медиахолдинга «Гранада Пресс», посвященный Серпиевскому пещерному граду,  где сохранились следы пребывания людей и рисунки каменного века, уже собрал огромное число просмотров.

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