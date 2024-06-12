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Отзывы о Star Wars Outlaws, DOOM и «300 спартанцев», геймплей Dragon Age: The Veilguard…

Отзывы о Star Wars Outlaws, DOOM и «300 спартанцев», геймплей Dragon Age: The Veilguard…

В DOOM начинается кроссовер со средневековым фэнтези, BioWare провела обещанную трансляцию с геймплеем новой Dragon Age: The Veilguard, пресса опубликовала превью Star Wars Outlaws, обзорный трейлер The Forever Winter, авторы Atomic Heart опубликовали следующий патч.

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