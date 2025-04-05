Песков назвал Овечкина выдающимся хоккеистом

Спортсмен повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении в Кремле к хоккеисту Александру Овечкину, пишет ТАСС.
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