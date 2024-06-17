Более 2 тыс. фактов парковки машин на газонах выявили в Омске. Как сообщил мэр Шелест, граждан штрафуют за это на 2-4 тыс.
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Более 2 тыс. фактов парковки машин на газонах выявили в Омске. Как сообщил мэр Шелест, граждан штрафуют за это на 2-4 тыс.