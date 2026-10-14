Суд, рассмотрев иск надзорного органа района Смоленска, возложил обязанности на местные власти - с особым условием Обе трамвайные остановки «Гражданстрой» в Смоленске, установила прокурорская проверка, являются бесхозяйными, так как их обслуживание никем не осуществляется, а это может представлять угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.
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