Песков: ни одна страна мира не может быть полностью застрахована от терроризма

СЕ

Сергей ЕВ

Песков вновь несет пургу, обеляя руководилей ?. Идет СВО, террористы взрывают мосты, убивают людей. Вопрос, почему при проведении матчей по хоккею, футболу, и других спортивных мероприятий присутствует подразделения силового блока (полицейские, ОМОН и пр.) а при проведении концертов в Крокус Сити никого не оказалось, хотя рядом расположены посты полиции, Росгвардии?