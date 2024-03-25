Ни одна страна мира не может быть полностью застрахована от террористической угрозы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков: ни одна страна мира не может быть полностью застрахована от терроризма
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Песков вновь несет пургу, обеляя руководилей ?. Идет СВО, террористы взрывают мосты, убивают людей. Вопрос, почему при проведении матчей по хоккею, футболу, и других спортивных мероприятий присутствует подразделения силового блока (полицейские, ОМОН и пр.) а при проведении концертов в Крокус Сити никого не оказалось, хотя рядом расположены посты полиции, Росгвардии?
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20 час.
А
Александр
Наш главный аргумент: - Сам дурак!
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20 час.
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