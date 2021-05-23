Где и как в Российской Империи появилась первая станция Скорой помощи, которая работает и по сей день

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяГде и как в Российской Империи появилась первая станция Скорой помощи, которая работает и по сей день В 1881 году в Вене произошла страшная катастрофа - пожар в театре комической оперы. Тогда погибло 479 человек.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина ИринаВот о таких меценатах будут помнить и благодарить и через столетия!!! Современным олигархам не плохо бы было перенимать от них опыт, ан нет....Василий Овчинниковнаши современные олигарх не знают, что такое меценатство - они хапуги ....ирина Котова (Гаевская)Как приятно читать об этом в 21 веке. Одесса я тебя помню и люблю. Была в 20 веке. Скучаю.Комментировать
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