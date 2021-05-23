Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Все так, только работает с этой проблемой не психиатр, а психотерапевт, (это совершенно разные специалисты).Мнимые больные? Ч...
  • Обозреватель
    Со статьёй согласен ,инфаркник, прокололся вакковидвак- всё ништяк. А отрицательные коменты ,от перепуганных чертей, ...«Знакомый врач не...
  • Галина Сахарова
    Итог статьи: близнецы - бедные угнетённые психи. Да, уж.«Нам почти 30, и ...

Где и как в Российской Империи появилась первая станция Скорой помощи, которая работает и по сей день

Где и как в Российской Империи появилась первая станция Скорой помощи, которая работает и по сей день

В 1881 году в Вене произошла страшная катастрофа - пожар в театре комической оперы. Тогда погибло 479 человек.

Вернуться к статье
32
Обсудить
ирина Ирина
Вот о таких меценатах будут помнить и благодарить и через столетия!!! Современным олигархам не плохо бы было перенимать от них опыт, ан нет....
Василий Овчинников
наши современные олигарх не знают, что такое меценатство - они хапуги ....
ирина Котова (Гаевская)
Как приятно читать об этом в 21 веке. Одесса я тебя помню и люблю. Была в 20 веке. Скучаю.

Картина дня

наверх