В ходе беседы с гражданами Германии министр обороны страны Борис Писториус зло отреагировал на вопрос одного мужчины о том, почему Берлин не попытался дипломатическим путем урегулировать с Москвой ситуацию по Украине до того, как Россия начала спецоперацию.