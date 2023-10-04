Глава МО ФРГ Писториус зло отреагировал на предложение договориться с Россией

В ходе беседы с гражданами Германии министр обороны страны Борис Писториус зло отреагировал на вопрос одного мужчины о том, почему Берлин не попытался дипломатическим путем урегулировать с Москвой ситуацию по Украине до того, как Россия начала спецоперацию.
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