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Аршинова: литовских руководителей тяготит великая русская культура

Аршинова: литовских руководителей тяготит великая русская культура

Великая русская культура тяготит руководителей Литвы. Об этом ТАСС заявила  первый зампред Комитета ГД по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия»), комментируя запрет на изучение творчества Михаила Ломоносова, который ввели литовские власти.

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