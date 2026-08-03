Великая русская культура тяготит руководителей Литвы. Об этом ТАСС заявила первый зампред Комитета ГД по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия»), комментируя запрет на изучение творчества Михаила Ломоносова, который ввели литовские власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии