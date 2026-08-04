Колумбия: По меньшей мере один человек получил ранения после атаки начинённых бомбами дронов на дом в секторе Филоринго Эль-Тарры, департамент Норте-де-Сантандер, 3 августа на фоне столкновений между повстанцами Армии национального освобождения (ELN) и бывшими диссидентами FARC.