Колумбия: По меньшей мере один человек получил ранения после атаки начинённых бомбами дронов на дом в секторе Филоринго Эль-Тарры, департамент Норте-де-Сантандер, 3 августа на фоне столкновений между повстанцами Армии национального освобождения (ELN) и бывшими диссидентами FARC.
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