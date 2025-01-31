Захарова предложила мордовской молодежи диалог с миром

Уникальную возможность — стажировку в МИД России предложила молодежи Мордовии официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 31 января в ходе посещения международного клуба Мордовского республиканского молодежного центра.
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