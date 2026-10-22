Переход к массовому применению беспилотных систем позволит западным странам участвовать в конфликте против России, не отправляя собственных военнослужащих непосредственно на поле боя, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 октября в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.