В России могут предоставить отпуск за успешную сдачу нормативов ГТО

Рабочая группа комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту рассмотрит возможность предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за успешную сдачу комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»), пишет ТАСС.
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