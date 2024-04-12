Маргариту Суханкину избили после концерта

В своем последнем выступлении на канале “Россия 1”, Маргарита Суханкина, известная российская оперная и эстрадная певица, удивила зрителей откровениями о своем прошлом, которые оставили неподдельное впечатление.
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