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Маргариту Суханкину избили после концерта

Маргариту Суханкину избили после концерта

В своем последнем выступлении на канале “Россия 1”, Маргарита Суханкина, известная российская оперная и эстрадная певица, удивила зрителей откровениями о своем прошлом, которые оставили неподдельное впечатление.

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