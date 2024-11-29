МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

В МВД Грузии заявили о выходе протестов в Тбилиси за рамки законаОрганизованный оппозицией митинг у здания парламента в Тбилиси уже вышел за рамки закона, и не соответствует законодательству страны, регламентирующему собрания и манифестации, говорится в заявлении МВД Грузии .