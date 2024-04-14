Сотрудники курганской полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в местах временного пребывания граждан

Сотрудники Управления МВД России по Курганской области продолжают нести службу в усиленном режиме. Полицейские оказывают помощь в эвакуации и прибытии населения в ПВР, а также обеспечивают охрану общественного порядка в местах временного пребывания граждан.
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