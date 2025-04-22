Скотч на подлокотниках и горячие блинчики: что подмечают пассажиры в полетах на бортах ямальской авиакомпании

Пассажиров АТК «Ямал» вполне можно поделить на две группы — одни оставляют только хвалебные отзывы о сервисе авиакомпании, например, о профессионализме пилотов и питании на чартерных рейсах, а другие подмечают только минусы.
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