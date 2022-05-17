Бочкарев: Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе готова почти на три четверти

Реконструкция развязки позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов Пресс-служба Строительного комплекса Москвы сообщает, что работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе выполнены на 73%.
Реконструкция развязки позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов Пресс-служба Строительного комплекса Москвы сообщает, что работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе выполнены на 73%.
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