TikTok тестирует функцию напоминания о сне, которая подскажет вам, когда пора спать

Пользователи TikTok регулярно жалуются на потерянные часы на платформе, особенно ночью. В попытке решить эти проблемы компания тестирует новые напоминания о сне, которые включают в себя возможность настроить оповещения о том, что пора спать, а также отключить уведомления на время рекомендованного семичасового сна.