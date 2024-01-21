TikTok тестирует функцию напоминания о сне, которая подскажет вам, когда пора спать

Пользователи TikTok регулярно жалуются на потерянные часы на платформе, особенно ночью. В попытке решить эти проблемы компания тестирует новые напоминания о сне, которые включают в себя возможность настроить оповещения о том, что пора спать, а также отключить уведомления на время рекомендованного семичасового сна.
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