Время милосердия и покаяния — подготовка к Великому посту 2025 и главные традиции Юлия СоколоваПравославные начали подготовку к Великому посту 2025 года: уже в середине февраля в российских храмах заметно оживление, а священнослужители напоминают пастве о приближении особого периода духовного очищения.