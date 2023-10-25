Антибиотики и непонятная ДНК: колбасу каких марок Роскачество не рекомендует брать к праздничному столу

Антибиотики и непонятная ДНК: колбасу каких марок Роскачество не рекомендует брать к праздничному столуНакануне ноябрьских праздников специалисты Роскачества провели исследования и пришли к выводу, что колбасы некоторых марок не соответствует заявленному качеству.
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