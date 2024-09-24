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Киев потребовал не пускать детей из России на шахматные турниры под флагом РФ

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины попросил у Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие детей из России и Белоруссии под флагами их стран в международных шахматных турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

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