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Когда вирус проник в печень: о парадоксе гепатита «ни А, ни В» рассказала эксперт Провоторова

Когда вирус проник в печень: о парадоксе гепатита «ни А, ни В» рассказала эксперт Провоторова

Задачи печени в организме очень обширны. Наряду с почками это один из важнейших органов детоксикации, связывающий, нейтрализующий и выводящий токсичные соединения, промежуточные метаболиты, ксенобиотики — чужеродные для организма вещества.

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