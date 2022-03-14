Закон и Порядок

135 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    поделом этим придуркам нечего им делать в России.Доплевались в Рос...
  • карюкалов вячеслав
    Аксиома.Идея - "НОВЫЙ НЮР...
  • Анатолий
    А меня потрясают фильмы современных режиссёров о войне. Ну сплошное развлекалово! Т-34, Рядовой Чээ...., фильм о побе...Как падала мораль...

Эх, газ, еще газ...

Эх, газ, еще газ...

Как бешеный принтер Запад штампует санкции и рестрикции против России и Белоруссии. США напрямую угрожает Китаю и некоторым другим странам за их отказ от соблюдения антироссийских санкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх