США объявляют, что ХАМАС выдвигает условия для разрешение выезда из сектора Газа

Исламистская группировка ХАМАС выдвигает требования для того, чтобы иностранцы могли покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, заявил Госдепартамент США через своего представителя Мэтью Миллера, цитируемого Reuters и Agerpres.