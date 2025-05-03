Леброн Джеймс не пойдет на сокращение зарплаты, если останется в «Лейкерс» на следующий сезон

Согласно сообщению The Athletic, хотя Джеймс и был готов пойти на снижение зарплаты в прошлом межсезонье, чтобы помочь «Лейкерс» укрепить состав, в 2025 году 40-летняя звезда, по данным источников, «не планирует» идти на такие жертвы, если продолжит карьеру.