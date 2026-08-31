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Татар-информ

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Новые правила и усиленная безопасность: что ждет школьников Закамья с 1 сентября

Новые правила и усиленная безопасность: что ждет школьников Закамья с 1 сентября

В Набережных Челнах и Нижнекамске 1 сентября за парты сядут более 108 тыс. школьников. К началу учебного года здесь отремонтировали школы и пищеблоки, проверили безопасность и подготовили здания к отопительному сезону.

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