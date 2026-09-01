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Царьград

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Дмитрий Пучков раскритиковал популярное слово «нишевый»

Дмитрий Пучков раскритиковал популярное слово «нишевый»

Блогер Дмитрий Пучков обсудил значение слова «нишевый» на радио Sputnik. Он отметил, что не использует его, и раскрыл происхождение слова «вайб».

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