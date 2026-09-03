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"Запад поощряет теракты": резкие заявления Лаврова на ВЭФ

"Запад поощряет теракты": резкие заявления Лаврова на ВЭФ

▪️ Накануне выборов в Государственную думу предпринимаются, по словам министра, «озверевшие попытки» извне дестабилизировать ситуацию в российском обществе.

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