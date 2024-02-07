Число подписчиков Яндекс Плюса достигло 30 миллионов

Подписчиками Яндекс Плюс уже стали 30 млн человек, сообщает пресс-служба сервиса. Не так давно исследовательская компания GfK назвала Яндекс Плюс самой популярной комбинированной подпиской на российском рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии