Турция полностью прекратила торговлю с Израилем - Bloomberg

Турция в этот четверг приостановила весь импорт и экспорт в Израиль, сославшись на продолжающиеся военные действия страны в Газе, и пообещала продолжать вводить эти меры до тех пор, пока израильское правительство не разрешит поток гуманитарной помощи в регион.