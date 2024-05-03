Турция полностью прекратила торговлю с Израилем - Bloomberg

Турция в этот четверг приостановила весь импорт и экспорт в Израиль, сославшись на продолжающиеся военные действия страны в Газе, и пообещала продолжать вводить эти меры до тех пор, пока израильское правительство не разрешит поток гуманитарной помощи в регион.
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