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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Странное ощущение, больший вес в нашем зале». Бронни Джеймс стал третьим по длительности пребывания в команде игроком «Лейкерс»

Защитник Бронни Джеймс был выбран 55-м на драфте-2024 НБА . После летней реорганизации состава он, вместе с Далтоном Кнехтом, стал третьим по длительности пребывания в команде игроком « Лейкерс ».

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