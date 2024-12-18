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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют дома и улицы в Часовом Яре. Об этом заявил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча, пишет ТАСС.