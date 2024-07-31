Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве© РИА Новости / Виталий Белоусов Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя атаки Израиля в Бейруте и Тегеране, заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке.
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