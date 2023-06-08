Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

Польшу можно назвать самой антироссийски настроенной страной Европы. В стране систематически проходятся военные учения, в том числе с участием американского военного контингента.
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