Военное обозрение

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Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

Польшу можно назвать самой антироссийски настроенной страной Европы. В стране систематически проходятся военные учения, в том числе с участием американского военного контингента.

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