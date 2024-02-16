Жителю Кимрского округа передали награду родственника – героя Великой Отечественной войны

В Законодательном Собрании города Санкт-Петербурга жителю села Горицы Кимрского округа Алексею Аверьянову, внучатому племяннику героя Великой Отечественной войны Василия Михайловича Бурдина, был передан Орден Красной Звезды.
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