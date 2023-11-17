Генеральная прокуратура заставила отремонтировать дороги в Челябинской области

В посёлке Кадровик Копейского городского округа начал работать грейдер.После публикаций в местных средствах массовой информации о ненадлежащем состоянии дорог в городе Копейск Челябинской области сотрудники прокуратуры провели проверку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии