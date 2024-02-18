Дубай (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет со Стернс, Александрова – с Фрех, Калинская встретится с Хантер

Анна Калинская встретится со Сторм Хантер. Сетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 18 – 24 февраля 2024 WTA 1000 Призовой фонд – $3 211 715 Открытые корты, хард Первый круг Мирра Андреева (Россия) Пейтон Стернс (США) Дата проведения 18 февраля, 10.
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