«Вы будете голодать». Почему мигранты верят, что России без них не прожить?

Александр Нет здесь стариков.Нет здесь таборов с кучей детей.Врать перестаньте,для начала.

d demyr150648 Мигрантам не место в России. Важно оперативно реагировать на все! их нарушения, оперативно наказывать, бить рублем в том числе и гнать из страны за их же счет. Этим туземцем место в их же исторических навозных кишлаках. Долой мигрантов!