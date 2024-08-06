«Вы будете голодать». Почему мигранты верят, что России без них не прожить?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Александр
Нет здесь стариков.Нет здесь таборов с кучей детей.Врать перестаньте,для начала.
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12 час.
d
demyr150648
Мигрантам не место в России. Важно оперативно реагировать на все! их нарушения, оперативно наказывать, бить рублем в том числе и гнать из страны за их же счет. Этим туземцем место в их же исторических навозных кишлаках. Долой мигрантов!
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11 час.
Сергей Другов
А откуда у нас столько мастурбеков в садиках и школах? все здесь родились? На всех них пособия государство платит очереди в поликлиниках и т.д. они все многодетные и деньги за это получают. У нас пенсионеры копейки получают а им платят
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11 час.

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