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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон подрался с Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты»

Эпизод произошел в концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эвеланш» и клубом из Солт-Лейк-Сити (4:1).

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